Гендиректор «Россети Сибирь» по совместительству назначен и.о. главы Томской распредкомпании

Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин назначен и.о. главы ПАО «Томская распределительная компания» (ТРК, бренд — «Россети Томск»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Акилин вступил в новую должность с 1 июля. Также он по совместительству остается и.о. главы «Тываэнергосбыт».

По словам генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, слова которого приведены в сообщении, решение о назначении Акилина в «Россети Томск» является частью процесса по оптимизации управленческих функций в группе «Россети».

«Сибирский федеральный округ входит в число крупнейших в стране по территории, здесь сконцентрированы миллионные агломерации и важнейшие промышленные центры, кроме этого, он отличается суровыми погодными условиями. Объединение компаний на базе „Россети Сибирь“ усилит компетенции, повысит эффективность работы по решению текущих задач в области надежности электроснабжения и перспективного социального-экономического развития макрорегиона», — сообщил Рюмин.

Как уточнил «Интерфаксу» представитель пресс-службы «Россети Томск», предыдущий генеральный директор Олег Петров, работающий в компании с 1987 года, займет должность управляющего директора.

ПАО «Томская распределительная компания» (85,77% принадлежат «Россетям») осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории Томской области.

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