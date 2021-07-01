В выходные в Томске перекроют движение по ул. Крылова

1 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Завтра вечером, 2 июля, в Томске будет прекращено движение по ул. Крылова на участке от пр. Фрунзе до пер. Спортивного, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие начнет действовать с 22.00 пятницы и продлится до 24.00 воскресенья, 4 июля. В это время на указанном участке бригада АО «ТомскРТС» проведет капитальный ремонт тепломагистрали №2Н.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: