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В выходные в Томске перекроют движение по ул. Крылова

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Завтра вечером, 2 июля, в Томске будет прекращено движение по ул. Крылова на участке от пр. Фрунзе до пер. Спортивного, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие начнет действовать с 22.00 пятницы и продлится до 24.00 воскресенья, 4 июля. В это время на указанном участке бригада АО «ТомскРТС» проведет капитальный ремонт тепломагистрали №2Н.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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