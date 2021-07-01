Томич решил погасить долги после того, как стал случайно стал понятым

1 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Житель Томска принял решение оплатить собственную задолженность после того, как оказался в роли понятого во время ареста имущества другого должника, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Судебные приставы привлекли томича в качестве понятого, вместе с другими случайными прохожими, во время ареста гаража за долг по кредиту. Наблюдая за составлением документов мужчина спросил, что ждет собственника, если он не погасит заем. Ему ответили, что имущество будет оценено и продано в счет погашения долга.

На следующий день бывший понятой пришел в отделение в качестве должника. Выяснилось, что после встречи со служителями закона он решил проверить себя на наличие задолженности на сайте ФССП и увидел непогашенные налоги. В случае, если бы гражданин этого не сделал, его ждал арест автомобиля, в отношении которого в ГИБДД был уже вынесен запрет на регистрационные действия.

Кроме того, томич оплатил не только свои долги, но и штрафы тещи, наказанной за административные правонарушения.

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