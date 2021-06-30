В Томске проложили водопровод на одной из улиц мкр. Спичфабрика

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

В Томске завершаются работы по вводу в эксплуатацию новый сетей водоснабжения на ул. Залоговой в мкр. Спичфабрика, сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь смонтировали 1344 погонных метров трубопровода диаметром от 50 до 110 мм, обустроили 24 колодца, а также пожарные гидранты. На сходе местным жителям рассказали о порядке подключения домовладений к новой сети.

В пресс-службе уточняют, что всего в 2021 году на строительство коммуникаций водоснабжения в рамках инвестиционной программы «Томскводоканала» предусмотрены 91,583 млн рублей. Помимо строительства сетей по ул. Залоговая, готовится проектно-сметная документация на строительно-монтажные работы по организации водоснабжения в пос. Киргизка, Нижний Склад, пос. Хромовка, ул. Красногвардейская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Победы, ул. Павлова. Работы в пос. Киргизка планируется начать в 2021 году, по остальным территориям – в 2022 году.

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