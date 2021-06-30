Томские ученые научат дроны-курьеры стабильно летать в городских условиях

Учёные факультета инновационных технологий Томского госуниверситета работают над алгоритмами, обеспечивающих автономное передвижение дронов-курьеров без привязки к GPS-сигналу, сообщает пресс-служба ТГУ.

Отмечается, что потеря сигнала, возникающая по причине высотной застройки, делает летающих курьеров чрезвычайно уязвимыми. Томские исследователи научились решать эту проблему за счёт использования систем технического зрения.

Ученые разрабатывают новые сервисы, связанные с обеспечением стабильности дрона в сложных условиях города, где из-за высотных зданий велика вероятность потери сигнала. Помимо этого есть большое количество проводов, которые также представляют опасность для летающего курьера и которые необходимо преодолевать.

Исследования ведутся в рамках программы IGTech (Initialization Global Technology Business), организованной фондом «Сколково» и Сколтехом при поддержке «Реактора коммерциализации» (Рига) для создания и развития новых высокотехнологичных бизнесов — DeepTech стартапов. По мере готовности проекта заинтересованная компания приступит к продвижению нового продукта на рынке.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время идут переговоры с IGTech о проведении в Томске мероприятий, подобных Ignition Event в Ригае или Synthesis Event в Москве, чтобы расширить возможности по созданию и выращиванию высокотехнологичных стартапов на территории Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: