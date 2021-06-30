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Известный айтишник с помощью работ томского художника «оживил» героев советских мультфильмов

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Денис Ширяев, автор канала Denis Sexi IT в Telegram, с помощью нейросетей «оживил» портреты героев известных советских мультфильмов. В качестве стартовых иллюстраций он использовал работы томского художника Евгения Швенка.

«Евгений перерисовывает советских персонажей с реалистичными лицами. Я в выходные наткнулся на его инсту, и применив нейронок (сайт, созданный самим Денисом — прим.ред.) и фотошопа попробовал „оживить“ его портреты», — пишет Денис.

Работы Дениса Ширяева на основе портретов томского художника Евгения Швенка
Фото: t.me/denissexy/3742

Автор работ также отметил, что Карлсон, на его взгляд, получился лучше всего.

В свою очередь Евгений Швенк говорит, что к подобному творчеству относится с интересом.

«То, что ты выложил в интернет, уже тебе не принадлежит и с этим можно делать все, что угодно», — отметил художник в комментарии «Томскому Обзору».

Денис Ширяев известен своими работами в области машинного обучения. С помощью нейросетей он улучшает качество исторических фотографий и видео. Его работы стали популярными в сети, а сам Денис основал транснациональную компанию neural.love, специализирующаяся на передовых инструментах для преобразования цифровых медиа.

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