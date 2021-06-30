Томские ученые получили новый препарат, обнаруживающий два вида рака

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2021 // Фото: news.tpu.ru

Ученые научно-исследовательского центра «Онкотераностика» Томского политеха совместно с коллегами из томского НИИ онкологии разработали новый радиофармпрепарат на основе радиоактивного изотопа технеций-99м, с помощью которого можно обнаружить рак молочной железы и простаты.

Как уточняют в пресс-службе вуза, особенность препарата в его структуре. Он состоит из пептида RM26, меченного изотопом технеция-99м. Каждая молекула RM26 несет на себе по одному радиоактивному изотопу. Молекула пептида чувствительна к определенным видам раковых клеток. Перемещаясь по организму пациента, она «находит» раковую клетку, а изотоп технеция служит для врачей сигнальным маяком, указывающим на точное место расположения опухоли.

«В XX веке искали универсальные радиофармпрепараты для диагностики, чувствительные одновременно ко многим видам рака. И, конечно, нашли. В 2001 году фтордезоксиглюкоза, меченная фтором-18, для позитронно-эмиссионной томографии была признана „молекулой тысячелетия“, или „рабочей лошадкой“ ядерной медицины. Но у универсальности есть большой минус — опухоль можно просто спутать с воспалительным процессом. Поэтому современный тренд в науке — поиск специфических препаратов, обнаруживающих конкретный тип рака. Что это дает? Четкая идентификация типа клеток и их точное детектирование позволяют потом адресно лечить пациента — доставлять точно в опухоль именно то лекарство, которое нужно именно ему. Это не ковровая бомбардировка, как с химиотерапией, когда под удар попадают здоровые клетки. Это можно сравнить с работой спецназа — точно, тихо и эффективно, с наименьшим вредом для организма», — говорит заведующий отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии ТНИМЦ, ведущий научный сотрудник центра «Онкотераностика» ТПУ Владимир Чернов.

В сообщении отмечается, что сейчас завершается первая фаза клинических испытаний нового препарата, стартовавшая в апреле 2021 года. В ней приняли участие 11 пациентов НИИ онкологии Томского НИМЦ — шесть женщин и пятеро мужчин.

«Препарат показал высокую диагностическую эффективность в выявлении некоторых люминальных подтипов рака молочной железы, чувствительных к гормональной терапии, — это более 60% всех случаев, и к раку предстательной железы на ранних стадиях», — отмечает Владимир Чернов.

Препарату предстоит пройти еще несколько этапов клинических испытаний. В дальнейшем ученые планируют модифицировать этот препарат уже в терапевтический. Для этого они заменят изотоп технеция на рений для рака молочной железы, а для рака предстательной железы — на изотоп лютеция.

«Тогда мы получим адресный препарат уже для лечения. Замечу, что на сегодняшний день в мире используется только два адресных препарата для терапии на основе изотопов, — говорит проректор ТПУ по науке Мехман Юсубов. — В этом и есть глобальная задача — создать линейки эффективных и безопасных препаратов. Реализация этого проекта позволит Томску укрепить свой статус как центра ядерной медицины. У нас для этого есть все: инфраструктура для производства изотопов — исследовательский ядерный реактор ТПУ, циклотрон, компетенции в области физики и химии, мощная медицинская база региона. Нам важно довести такие передовые технологии до конкретных пациентов».

В пресс-службе уточняют, что в НИИ онкологии ТНИМЦ клинические испытания проходят препараты для диагностики агрессивного вида рака молочной железы на основе каркасных белков — DARPin9-29, DARPin G3 и ADAPT6.

Центр «Онкотераностика» создан в Томском политехе при поддержке мегагранта Правительства РФ. Работы по мегагранту в ТПУ возглавляет профессор Уппсальского университета в Швеции Владимир Толмачев — один из ведущих специалистов в мире в области радиохимии. В центре работают химики, медики, биохимики и специалисты по ядерной медицине.

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