В Томской области полицейские спасли из горящего дома пожилую женщину

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне в селе Петровка Кривошеинского района сотрудники Госавтоинспекции спасли женщину из горящего дома и локализовали возгорание, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время патрулирования лейтенант полиции Иван Волков и капитан Вадим Ярков увидели, что горит чердак одноэтажного многоквартирного дома. Они решили выяснить, есть ли в доме люди. Оказалось, что в одной из квартир находилась 60-летняя женщина. В момент происшествия он спала. Автоинспекторы помогли ей покинуть помещение, а затем организовали тушение очага пожара: один из них носил воду в вёдрах, второй, взобравшись по лестнице на чердак, тушил пожар.

В результате, до приезда сотрудников пожарных инспекторы дорожно-патрульной службы локализовали возгорание.

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