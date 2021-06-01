18+
18+

В Томской области полицейские спасли из горящего дома пожилую женщину

Происшествия, Томские новости, пожар горит загорелись сводка происшествий жесть томска пожары в Томской области В Томской области полицейские спасли из горящего дома пожилую женщину

Накануне в селе Петровка Кривошеинского района сотрудники Госавтоинспекции спасли женщину из горящего дома и локализовали возгорание, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время патрулирования лейтенант полиции Иван Волков и капитан Вадим Ярков увидели, что горит чердак одноэтажного многоквартирного дома. Они решили выяснить, есть ли в доме люди. Оказалось, что в одной из квартир находилась 60-летняя женщина. В момент происшествия он спала. Автоинспекторы помогли ей покинуть помещение, а затем организовали тушение очага пожара: один из них носил воду в вёдрах, второй, взобравшись по лестнице на чердак, тушил пожар.

В результате, до приезда сотрудников пожарных инспекторы дорожно-патрульной службы локализовали возгорание.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на масштабный кастинг в фильмы с популярными актерами

1 июня 2021
Томские новости

Мобильный пункт вакцинации продолжит работу в Томске в выходные

25 июня 2021
Томские новости

Всеобщая цифровизация и ценность личного общения: в Tele2 рассказали об особенностях работы клиентского сервиса в 2020 году

22 июня 2021
Томские новости

В Томском районе задержали педофила

4 июня 2021
Томские новости

В Томске откроется еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19

16 июня 2021
Томские новости

В Томске во время чемпионата по спортивному сбору мусора собрали более 5 тонн отходов

11 июня 2021
Томские новости

Убийца охранника «Томской домостроительной компании» похитил из кассы предприятия около 600 тыс. рублей — СКР

4 июня 2021
Томские новости

Томские ученые помогут выяснить причины накопления ртути в реках, впадающих в моря Арктики

28 июня 2021
Томские новости

Томичей приглашают на фотовыставку «Свои дети»

2 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle