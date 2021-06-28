Томские ученые помогут выяснить причины накопления ртути в реках, впадающих в моря Арктики

Ученые Томского политехнического университета, совместно с коллегами из Швеции и Финляндии, изучат причины накопления в реках Мурманской области ртути и стойких органических загрязнителей, сообщает пресс-служба вуза.

ТПУ возглавит российскую команду исследователей, в которую также войдут ученые институтов Российской академии наук. Исследование будет состоять из двух частей: экспедиционной и аналитической работы на основе ранее собранных данных. Первые совместные экспедиции запланированы на лето 2022 года.

«Состояние Арктики — это глобальный индикатор климатических и экологических изменений, происходящих на планете. Здесь фиксируется накопление стойких органических загрязнителей и ртути. Это коллективная ответственность всего мира, поэтому изучать проблему и искать пути ее решения необходимо совместно с ведущими учеными. Такую глобальную задачу можно решить только сообща. Научный и инфраструктурный задел Томского политеха позволил нам не только включиться в это глобальное исследование, но и выступить национальным координатором. Уверен, что вместе с учеными Российской академии наук на примере Мурманской области мы сможем найти ответы на значимые вопросы: что сегодня является источником загрязнений Арктики, и какие решения позволят остановить эти процессы», — говорит руководитель Томского политеха Андрей Яковлев.

К стойким органическим загрязнителям относятся фураны, диоксины, фенолы и многие другие токсичные соединения. Вместе с ртутью они накапливаются в воде, почве и живых организмах, в конечном итоге попадая в организм человека. Международный Арктический совет инициировал серию исследований акватории Северного морского пути, начиная от Мурманска.

В рамках исследования ученым предстоит определить, какие именно органические загрязнители присутствуют в воде мурманских рек и в почве на прилегающих территориях, найти источники этих выбросов и предложить природоохранные меры. Завершить работу ученые планируют в 2023 году.

От ТПУ в проект буду вовлечены более 30 ученых, в том числе молодые исследователи. Это специалисты Инженерной школы природных ресурсов, Инженерной школы новых производственных технологий и Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий. Они будут проводить аналитическую работу и изучать пробы воды и почвы, привезенные из экспедиций.

«У Томского политеха есть необходимая лабораторная база для участия и координации международной кооперации. Но самое главное — это компетенции наших ученых. Например, у нас активно работает научная группа по изучению влияния эмиссии углерода в Арктике на климатические изменения. Она была сформирована в рамках мегагранта под руководством профессора Игоря Семилетова и продолжает успешно работать. Также в ТПУ есть уникальная научная школа по медицинской геологии, у истоков которой стоял профессор Леонид Рихванов. Это научное направление рассматривает зависимость здоровья человека от факторов внешней среды, от геологических особенностей территории», — отмечает проректор ТПУ по науке Мехман Юсубов.

Арктический совет — центральная организация сотрудничества в Арктике в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития региона. В совет входят восемь стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Шесть организаций коренных народов Арктики являются постоянными участниками с правом принятия решений. Еще 13 стран участвуют в работе совета в статусе наблюдателей. В Арктическом совете действует шесть рабочих групп для решения приоритетных задач — устранения загрязнения Арктики, сохранения арктической флоры и фауны, морской среды и др.

В 2021-2023 годах в Арктическом совете председательствует Российская Федерация.

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