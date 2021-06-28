Томичи смогут принять участие в создании мозаики на фасаде подмосковной арт-усадьбы «Гуслица»

Томский Обзор / Фото: 28 июня 2021 // Фото: instagram.com/sergeykolbasov

Художник Сергей Колбасов, основатель компании ArtWorker, объявил о старте нового творческого проекта — создании мозаики на подмосковной арт-усадьбе «Гуслица».

Как сообщает автор идеи в своем инстаграм-аккаунте, он уже разработал и согласовал эскиз с администрацией, рабочее название — «Зоопарк в Гуслицах». В идее проекта — создание десятков изображений животных и логотипа усадьбы в разных техниках, но одинакового размера.

Для работы над мозаикой требуются волонтеры, место для проживания которых может предоставить сама усадьба.

У каждого участника сборки мозаики будет отдельная основа определённого размера, на которой он сможет изобразить любое животное на своё усмотрение. Однако выбор надо будет согласовать с автором проекта.

«Из обязательных условий будет определенный размер основания, черная рамка из мозаики: у животных — прямоугольная, у рыб — круглая (как иллюминатор), а у птиц — арочная (как клетка для птиц). Все животные должны быть в натуральную величину. Логотип „Гуслицы“ также должен быть сделан по эскизу из любых материалов, но с тёмной рамкой, светлым фоном и цветным логотипом», — поясняет Сергей.

Примеры работ Фото: instagram.com/sergeykolbasov

Далее каждый волонтер будет монтировать свою часть мозаики либо на месте, либо в своей мастерской и привезти готовую часть только на монтаж. А после Сергей скомпонует их в общую картину на фасаде здания.



Сейчас прорабатывается вопрос с администрацией «Гуслицы» о предоставлении материалов для мозаики, но можно использовать и свои.

«Пока мы решаем технические вопросы по реализации проекта хотел бы получить от вас обратную связь про саму идею. Напишите, кто готов принять участие в качестве волонтера, создать свою мозаику, которая станет украшением стены в арт-усадьбе „Гуслица“», — отмечает Сергей Колбасов.



Также планируется создать табличку, на которой будут указаны все авторы частей мозаики.

Сергей Колбасов — один из основателей компании ArtWorker, в которую входят смальтоварня, школа искусств, мастерская мозаики и др.

Творческая усадьба «Гуслица» — в прошлом Морозовская текстильная мануфактура — создана в XIX веке. Здание сложено из красного кирпича на яичном растворе. Сейчас это арт-резиденция, международный творческий и образовательный центры. В усадьбе размещены размещены мастерские по обработке металла, дерева и камня, производство мебели, мозаики и керамики, студия 3D-моделирования. А на территории проживают музыканты, художники, писатели, поэты, ремесленники, архитекторы, актеры, режиссеры, продюсеры и представители digital-профессий.

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