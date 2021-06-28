Сборная Китая по подводному плаванию пытается попасть на чемпионат мира в Томске

28 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Организаторы чемпионата мира по подводному плаванию, который пройдет 3–13 июля в Томске, работают над приездом на соревнования сборной команды из Китая, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на члена оргкомитета Наталью Гречихину.

«У спортсменов ажиотажное желание приехать сюда. Надеюсь, что все преодолеют границу. Есть спортсмены, которые еще не получили визы, например, сборная Китая. Чтобы приехать, им надо иметь прямой авиарейс обратно. Мы работаем с консульством, авиакомпаниями. Надеемся, что они приедут», — сказала Гречихина.

По ее данным, в Томске из Китая ожидают 20 спортсменов.

Гречихина также сообщила, что на чемпионат мира в Томск, несмотря на жесткие ограничения, приедет сборная Японии.

«Японцы через олимпийский комитет добились разрешения на участие, несмотря на запрет на выезд. Когда они вернутся на родину, то будут сидеть в двухнедельном карантине», — подчеркнула она.

В марте 2018 года Совет директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) поддержал заявку Томской области и проголосовал за проведение чемпионата мира по плаванию в ластах в Томске в 2020 году. Из-за пандемии губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент CMAS Анна Аржанова договорились о переносе соревнований на 2021 год.

Чемпионат мира пройдет в томском центре водных видов спорта «Звездный». Ожидается участие около 380 спортсменов более чем из 30 стран мира. В состав сборной России войдут томичи Алена Паршина, Александра Скурлатова, Егор Качмашев, Татьяна Причинина, Василий Пушкарев, Иван Рожков, Дарья Соболева и Павел Макаров. Все спортсмены — воспитанники учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелёва.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: