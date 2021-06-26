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Более 60 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 62 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 66 человек, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 913 случаев заболевания коронавирусом. 32 225 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,18.

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