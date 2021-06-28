Помним, знаем, гордимся: «Ростелеком» поддержал конкурс видеороликов и презентаций

28 июня 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Томске подвели итоги открытого городского конкурса видеороликов и презентаций «Помним, знаем, гордимся», проходившего в рамках программы «Моя Родина — Сибирь» и посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Ростелеком» выступил партнером мероприятия, организованного Томской областной универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина и Дома детства и юношества «Кедр».

К участию в конкурсе приглашались школьники и студенты Томской области в трех возрастных группах. Организаторы проекта предлагали ребятам поучаствовать в двух номинациях: «Мой предок был на войне или ковал победу в тылу» и «О героях-сибиряках, тружениках тыла». Необходимо было снять видеоролик или подготовить презентацию, а готовые работы выложить на сервис YouTube с пометкой конкурса. На суд жюри поступило 52 работы со всей Томской области.

«Этот конкурс чрезвычайно важен для воспитания патриотического духа молодежи. Он дает возможность ребятам познакомится с историей военных лет своей семьи, своего края, рассказать об этом сверстникам, используя для этого современные технологии. Мы благодарны “Ростелекому” за поддержку и предоставленные призы участникам конкурса», — рассказала заместитель директора по культурно-просветительской и проектной работе Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина Ольга Федотова.

«Ростелеком» предоставил десять сертификатов на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей» на три месяца. Призы получат победители во всех номинациях.

«Уверен, что ребята, познакомившись с сервисом “Лицей”, даже на каникулах будут смотреть интересные видеоуроки и проходить полезные тесты. Ведь здесь представлен не только контент по школьной программе, но и упражнения на развитие логики, различные опыты, занятия для формирования здорового образа жизни. А для ребят постарше будет интересен курс “Моя профессия”, где эксперты “Ростелекома” рассказывают об актуальных тенденциях на рынке труда», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком. Лицей» — это образовательная платформа для учащихся и их родителей, которая объединяет уроки по всей школьной программе и содержит развивающие курсы, где можно познакомится с современными цифровыми технологиями. Заниматься можно в удобное время, для этого нужен только интернет.

Узнать более подробную информацию об онлайн-сервисе «Ростелеком. Лицей» можно на сайте lc.rt.ru и по номеру 8 800 350 03 35.

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