В Томске завершили строительство участка теплосети на ул. Маяковского

Томский Обзор / Фото: 25 июня 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

Энергетики завершили строительство тепловой сети на ул. Маяковского в Томске, которая предназначена для подключения к централизованному теплоснабжению новых потребителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы велись в рамках реализации проектов «последней мили» - от точки подключения к системе централизованного теплоснабжения до конечного потребителя. В пресс-службе уточняют, что строительство сети обусловлено активным строительством жилых домов в этом районе, которые впоследствии необходимо будет запитать, сохранив качество теплообслуживания уже подключенных объектов.

Протяженность построенного участка составляет 720 метров, диаметр трубопроводов - 300 мм. При строительстве объекта применялись современные энергоэффективные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

Общая стоимость работ по строительству тепловой сети составила 26,6 млн рублей. Источником финансирования являются средства застройщиков, внесенные в качестве платы за новое подключение.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: