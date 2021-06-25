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В Томске завершили строительство участка теплосети на ул. Маяковского

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Энергетики завершили строительство тепловой сети на ул. Маяковского в Томске, которая предназначена для подключения к централизованному теплоснабжению новых потребителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы велись в рамках реализации проектов «последней мили» - от точки подключения к системе централизованного теплоснабжения до конечного потребителя. В пресс-службе уточняют, что строительство сети обусловлено активным строительством жилых домов в этом районе, которые впоследствии необходимо будет запитать, сохранив качество теплообслуживания уже подключенных объектов.

Протяженность построенного участка составляет 720 метров, диаметр трубопроводов - 300 мм. При строительстве объекта применялись современные энергоэффективные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

Общая стоимость работ по строительству тепловой сети составила 26,6 млн рублей. Источником финансирования являются средства застройщиков, внесенные в качестве платы за новое подключение.

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