Томский клип вошел в официальную подборку The London Music Video Festival 2021

Музыкальный клип на вальс «Обновление» томского режиссера Василия Золотова прошел отбор крупнейшего европейского фестиваля The London Music Video Festival 2021. Видео попало в подборку Outdoor.

«Для нас это значит, что мы выбрали актуальную тему. Этим клипом мы хотели рассказать об универсальных человеческих ценностях, а именно о теме вдохновения, мечты, творческой самореализации как можно большему количеству людей. Я убежден, что это понятно и актуально каждому человеку, — рассказывает Василий Золотов. — Отбор на фестивали имеет значение в том плане, что больше людей из разных стран увидят нашу работу, соприкоснутся с нашей идеей».

По словам режиссера, изначально он ставил перед собой одну задачу — сделать так, чтобы замысел был реализован в соответствии с основной концепцией. При этом он руководствовался установкой «делай, что должен, и будь, что будет».

«Главное, нужно всегда верить в свои работы на этапе создания, без этого будет сложнее преодолевать различные трудности на пути реализации. В итоге, когда приходит признание, ты понимаешь, что сработал точно и звезды сошлись. Если же нет — просто движешься дальше, без изначальных завышенных ожиданий это не воспринимается так остро», — отмечает Василий Золотов.

Лондонский музыкальный фестиваль — одно из самых важных мероприятий для создателей музыкальных видео и энтузиастов. В день фестиваля, 1 июля, прошедшие отбор клипы будут транслироваться на большом онлайн-шоу, во время которого артистами также будет выделено время, чтобы представить свой контент, который они хотят продвигать.

Сейчас режиссер готовит к премьере в сети короткометражный фильм «Наставник», созданный совместно с Благотворительным Фондом «Меркурия». Он рассказывает историю о подростке, который лишился родителей, но приобрел взрослого друга — Наставника. Фильм уже принял участие в почти всех запланированных фестивалях, получил несколько наград.

Также Василий занимается постпродакшеном второй художественной ленты «Нити Шамбалы — Зов Шамана» с Дмитрием Миллером в главной роли, созданной совместно с «ЛидерФильм». Мистическая подростковая приключенческая картина снималась в 2019 году на Алтае. Премьера трейлера в сети появится до осени 2021 года. Сам фильм планируется к прокату в конце 2021 года.

Напомним, клип на вальс «Обновление» был снят на берегу Томи и в Руян-городе. В съемках приняли участие автор музыки, композитор и гитарист Сергей Бородин и скрипачка Наталья Зиновьева. Изначально у планировали снять просто дуэт гитары и скрипки на фоне красивого места — маяка в Руян-городе. Клип был снят за два дня. Подробнее об истории его создания можно прочитать в нашем материале.

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