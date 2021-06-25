В Томске закрыли для движения часть улицы Советской
Сегодня утром, 25 июня, в Томске временно закрыли для движения транспорта участок ул. Советской от пр. Фрунзе до пл. Ново-Соборной, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение введено в связи с капремонтом тепломагистрали № 2Н — бригады АО «ТомскРТС» заменят полностью изношенную строительную часть и трубопровод. Предполагается, что движение будет возобновлено в воскресенье, 27 июня, в 24.00.
В связи с работами также будет приостановлено движение трамваев маршрутов №2 и №3.
В сообщении отмечается, что до 1 июля ресурсоснабжающая организация обязана восстановить нарушенное благоустройство, заасфальтировать участок и нанести дорожную разметку.
Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.
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