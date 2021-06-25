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В Томске закрыли для движения часть улицы Советской

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Сегодня утром, 25 июня, в Томске временно закрыли для движения транспорта участок ул. Советской от пр. Фрунзе до пл. Ново-Соборной, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение введено в связи с капремонтом тепломагистрали № 2Н — бригады АО «ТомскРТС» заменят полностью изношенную строительную часть и трубопровод. Предполагается, что движение будет возобновлено в воскресенье, 27 июня, в 24.00.

В связи с работами также будет приостановлено движение трамваев маршрутов №2 и №3.

В сообщении отмечается, что до 1 июля ресурсоснабжающая организация обязана восстановить нарушенное благоустройство, заасфальтировать участок и нанести дорожную разметку.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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