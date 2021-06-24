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Томич с 10 граммами «синтетики» попался на краже в торговом центре

Криминал, Происшествия, Томские новости, Задержали запрещенные вещества ТЦ Томич с 10 граммами «синтетики» попался на краже в торговом центре

В Томске у местного жителя, пытавшегося украсть товар из торгового центра, случайно нашли запрещенные вещества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 29-летний томич попытался украсть товарно-материальные ценности в одном из ТЦ на ул. Интернационалистов, но был остановлен сотрудниками магазина. Они предложили злоумышленнику добровольно открыть сумку. В момент, когда подозреваемый достал из сумки похищенное имущество, у него выпали свертки, замотанные изолентой. Экспертиза показала, что в них содержалось более 10 граммов наркотического вещества синтетического происхождения.

По данном факту возбуждены 2 уголовных дела по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст.228 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения связанная с изоляцией от общества.

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