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Томский политех вошел в топ-10 вузов по версии Forbes

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Томский политехнический университет — единственный нестоличный вуз, который вошел в топ-10 высших учебных заведений России по версии Forbes.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, вуз занимает седьмое место, заработав в совокупности 58,53 балла. Составители отмечают, что у ТПУ один из самых высоких баллов в рейтинге, полученных за качество образования, — 22,90.

В лонг-лист вошли 502 российских вуза (государственные и частные), обучающие по программам бакалавриата и магистратуры. Оценка каждого вуза складывается из метрик «качество образования», «качество нетворкинга» и «фактор Forbes», состоящих из ряда параметров. Также учитывается мнение работодателей. В рейтинге не оценивались филиалы, религиозные организации и вузы, не раскрывающие показатели среднего балла ЕГЭ поступивших.

Кроме Томского политехнического университета, в первую десятку рейтинга вошли ВШЭ, МГУ им. Ломоносова, МИФИ, МФТИ, МИСИС, ИТМО. При этом ТПУ стал единственным нестоличным вузом, вошедшим в топ-10. Томский госуниверситет занял 24 место, ТУСУР на 60-м.

Метрика «Качество образования» (максимум 30 баллов) основывалась на данных мониторинга Министерства образования и включала два параметра: качество преподавания и международную деятельность.

Для оценки «Международной деятельности» учитывалась доля иностранных студентов, обучающихся в университете (5 баллов), доля иностранных преподавателей (5 баллов) и наличие совместных с зарубежными вузами программ двойных дипломов (5 баллов). Параметр «Международные стажировки» в этом году не учитывался из-за пандемии.

Метрика «Качество нетворкинга» (максимум 30 баллов) оценивала общий уровень поступивших в вуз студентов и возможность сформировать полезные связи в процессе обучения. Метрика включала два параметра: средний балл ЕГЭ принятых на обучение студентов (20 баллов) и фактор Forbes (10 баллов).

Баллы в параметре «Фактор Forbes» получили те университеты, где учатся (учились) дети 200 богатейших бизнесменов России, а также победители рейтинга молодых и успешных россиян по версии Forbes «30 до 30» 2021 года.

Чтобы оценить «Востребованность выпускников» (30 баллов), составители направили запросы в 100 компаний, входящих в число лучших работодателей России, и попросили их ответить на три вопроса: «Выпускников каких вузов вы наняли в 2020–2021 годах?», «Недавние (до 5 лет) выпускники каких вузов получили повышение зарплаты и/или должности в 2020–2021 годах?», «Выпускников каких вузов вы хотели бы нанимать в приоритетном порядке, кто из них, на ваш взгляд, наиболее подготовлен?».

Наконец, каждый вуз мог получить до 10 дополнительных баллов в метрике «Международное признание», в которой учитывались присутствие и позиция университета в трех ведущих зарубежных рейтингах — QS World University Rankings, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities.

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