Режим ограничение в Томской области продлен до 1 октября

Сегодня, 24 июня, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим ограничений до 1 октября. Власти также усилят контроль за соблюдением мер, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Эпидситуация в Томской области одна из самых благополучных, однако и у нас в июне отмечается рост заболеваний СOVID-19, совпавший с ОРВИ, — отметил губернатор Сергей Жвачкин. — Нас тревожат даже несколько десятков случаев коронавируса, регистрируемых в сутки. Индийского штамма у нас нет, выявляется британский, болеет преимущественно молодежь 20-40 лет, и, конечно, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи. Штаб принимает решение продлить действующий режим ограничений до 1 октября. К этому времени мы рассчитываем достичь коллективного иммунитета, завершив массовую вакцинацию».

Также глава региона отметил, что в среду в Томскую область пришла партия вакцины «Спутник V», достаточная, чтобы ликвидировать имеющуюся очередь. Также он подчеркнул, что планов проведения обязательной вакцинации и введения дополнительных ограничений в регионе нет.

«Никаких QR-кодов, введения пропусков и закрытия заведений у нас в планах нет, — подчеркнул губернатор. — Сегодня задача №1 — обеспечить вакциной всех желающих: томичей, северчан, стрежевчан, жителей других городов и районов области. У нас люди сознательные, думающие о своем здоровье и своих близких — насмотрелись на предыдущие волны эпидемии и выводы сделали. Так что, надеюсь, обойдемся без локдаунов».

В то же время глава региона отметил, что контроль за исполнением действующих в Томской области ограничений будет усилен.

«Мы не можем подвергать здоровье и жизнь людей риску. Поэтому социальная дистанция, маски в магазинах и общественном транспорте, в людных закрытых общественных местах обязательны, а штрафы за нарушения теперь будут неизбежны, — отметил Сергей Жвачкин. — Я рад, что в обществе сложилась нетерпимость к нарушителям, никакой толерантности тут быть не может. Думаю, не много желающих вернуться и еще раз пережить весну 2020 года. Если мы хотим быть здоровыми и сохранять привычный образ жизни, всем нам нужно соблюдать простые правила».

Напомним, режим ограничений был введен в Томской области в 18 марта 2020 года, когда в регионе был выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями. В последний раз режим ограничений был продлен до 30 июня.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 732 случая заболевания коронавирусом, 31 981 заболевший выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,18.

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