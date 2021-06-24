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«Газпромнефть-Восток» поддержит социальные проекты в двух районах Томской области

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«Газпромнефть-Восток» заключил соглашения о сотрудничестве с администрациями Каргасокского и Парабельского районов Томской области.

Так, при поддержке предприятия планируется строительство, оборудование и расширение резервного топливного хозяйства котельной в одном из районов села Парабель, где проживает более полутора тысяч человек. Объект имеет важно значение для села: котельная отапливает также и основные объекты социальной инфраструктуры — три детских сада, техникум, гимназию, аптеку и торговый центр.

«При формировании бюджета на следующий год мы всегда знаем, на что будут расходоваться инвестиции от нефтяников. Благодаря поддержке „Газпромнефть-Востока“ мы за летний период выполним все необходимые работы в энергетическом комплексе райцентра и с уверенностью войдем в зимний период», — отметил глава Парабельского района Томской области Александр Карлов.

Генеральный директор «Газпромнефть-Восток» Константин Карабаджак и глава Парабельского района Александр Карлов
Фото: предоставлено «Газпромнефть-Восток»

В Каргасокском районе при участии компании будет обустроено новое здание культурно-досугового комплекса села Новоюгино. Здесь планируется разместить библиотеку и другие досуговые объекты.

«Проект этого года очень важен для нас, — подчеркивает глава Каргасокского района Андрей Ащеулов. — Здание дома культуры в Новоюгино было построено более 55 лет назад, и за это время в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Сегодня оно непригодно к эксплуатации. Новое помещение станет центром общения и позволит реализовать свои творческие способности не только новоюгинцам, но и жителям соседних поселений района».

Генеральный директор «Газпромнефть-Восток» Константин Карабаджак и глава Каргасокского района Андрей Ащеулов
Фото: предоставлено «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие территорий, на которых расположены наши месторождения. Подписанные в этом году соглашения направлены на реализацию социально значимых для районов проектов, которые позволят улучшить качество жизни в Каргасокском и Парабельском районах», — рассказал генеральный директор компании Константин Карабаджак.

Добавим, что сотрудничество «Газпромнефть-Востока» с районами Томской области длится с 2006 года. За это время при поддержке предприятия создано или реконструировано более 20 крупных общественных объектов. В частности, отремонтированы детский сад и инфекционное отделение больницы в Каргасокском районе, а в Парабельском районе выполнена реконструкция стадиона и создан семейный парк.

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