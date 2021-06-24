Новая стратегия социально-экономического развития Томской области будет гибкой к новым мировым вызовам — облдума

24 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Возможные мировые потрясения — такие, как пандемия коронавируса — приведут лишь к частичной корректировке стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, которая готовится к утверждению, считает председатель комитета по экономике Законодательной думы Томской области Виктор Власов.

Как передает агентство «Интерфакс-Сибирь», в среду члены думского комитета обсудили проект стратегии, представленный администрацией региона. Согласно тексту документа, в частности, к 2030 году в ВРП Томской области доля добычи полезных ископаемых по сравнению с 2020 годом должна уменьшиться с 27,7% до 23,1%; доля сельского и лесного хозяйств, рыболовства и охоты упадет с 3,7% до 3%. Вместе с тем планируется, что возрастет доля обрабатывающих производств — с 13,6% до 15,3%, доля прочих видов услуг вырастет с 55% до 58,6%.

«Стратегия уже вдоль и поперек проработана. Ее нужно принимать, потому если стратегии нет, то регион не развивается. Это — основной документ, а проекты внутри могут быть скорректированы в соответствие с жизненной ситуацией. Кто предполагал, что будет пандемия? Никто. Если будут серьезные вызовы, тогда можно будет стратегию частично скорректировать», — сказал Власов «Интерфаксу» в среду.

Он также высказал мнение, что стратегия трезво оценивает ситуацию на рынке углеводородов.

«Вы же видите, как меняется цена на нефть. То и $40 за баррель не было, а теперь — $73. Есть прогнозы, что цена вернется и к $100. В стратегии установлена цена за баррель $40-50. Поэтому, если будет цена выше, то в бюджете Томской области появятся дополнительные деньги — можно будет профинансировать какие-то проекты», — добавил Власов.

Он отметил, что в стратегии социально-экономического развития Томской области учтены все основные моменты, которые касаются развития региона: нефтегазовая отрасль, социальная сфера, сельское хозяйство, научно-образовательный комплекс.

Власов сообщил, что утвердить стратегию развития региона планируется на очередном собрании думы в июле.

Пк ми

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