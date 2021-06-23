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В Томске собирают деньги на загон для лося Якоба

Благотворительность, Томские новости, Деньги лось помощь сбор средств В Томске собирают деньги на загон для лося Якоба

Томич Алексей Лыба собирает средства для нового, увеличенного загона для лося Якоба. Пространство, где сейчас живет лось, стало для него слишком тесным.

В июне 2020 года Алексей Лыба вместе с волонтерами Центра реабилитации диких животных «Феникс» забрали у охотника в Верхнекетском районе истощенного лосенка, которого тот подобрал в лесу и неправильно содержал. Томичи собирались перевести животное в Москву, но позже отказались от этой идеи. Со времени лосенок Якоб вырос из построенного для него загона.

Теперь Алексей Лыба планирует построить большой и прочный загон, чтобы защитить животное и создать комфортную среду для проживания.

«Выпустить в среду обитания, к сожалению, Якоба уже нельзя. Он слишком привык к обществу и заботе людей, а значит, в природе долго он не проживёт, поэтому будем всю жизнь опекать Яшу», — говорит Алексей Лыба.

Помочь Алексею и Яше можно любой суммой, совершив перевод на карту, привязанную к номеру 8 901 611 10 10. Также Алексей ищет возможных спонсоров для строительства или людей, которые могли бы поделиться тесом, досками и бревнами.

Все желающие познакомиться и пообщаться с Яшей могут написать Алексею в Instagram, и за пожертвование сходить на экскурсию с лосем, сделать фотографии, задать все интересующие вопросы.

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