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В Михайловской роще и на нижней террасе Лагерного сада Томска установят видеонаблюдение

Безопасность, Томские новости, городская среда Лагерный сад видеонаблюдение системы наблюдения Михайловская роща благоустройство бе В Михайловской роще и на нижней террасе Лагерного сада Томска установят видеонаблюдение

Системы видеонаблюдения установят в сквере Воинов-интернационалистов, Михайловской роще и на нижней террасе Лагерного сада в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в сквере Воинов-интернационалистов на Каштаке подрядчик муниципалитета установит шесть камер, в Михайловской роще — шесть дополнительно к существующим четырем, в Лагерном саду на спортивной площадке появятся две камеры. Средства на монтаж систем наблюдения удалось получить в результате экономии от проведенных торгов на благоустройство общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Работы по благоустройству указанных выше территорий в рамках проекта по формированию комфортной городской среды продолжаются. До осени в Михайловской роще появятся новые пешеходные дорожки и площадка для выгула собак, на нижней террасе Лагерного сада расширят спортивную зону и «свяжут» ее дорожкой со стадионом «Буревестник». В сквере Воинов-интернационалистов в этом году благоустроят детскую игровую локацию с безопасным покрытием, спортивную площадку и место для выгула собак.

Средства на монтаж видеонаблюдения по этим адресам были получены в результате экономии от проведенных торгов на благоустройство общественных территорий по нацпроекту.

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