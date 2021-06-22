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Томичам предлагают выбрать лучший дизайн фирменного торта «Томск»

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Стартовало онлайн-голосование за лучшее оформление фирменного торта «Томск». Жителям региона предлагается выбрать один из пяти вариантов внешнего вида кондитерского изделия.

Свой вариант оформления гастрономического бренда Томской области представили кондитеры из «Буланже», «TORTA», «Газпром питание» и кондитерской «Багет-омлет». Большая часть конкурсантов декорирована шишками, в оформлении также использованы ягоды и орехи. Один из тортов-претендентов украшен декором из молочного шоколада, символизирующим элементы деревянного зодчества Томска.

Проголосовать за понравившийся вариант можно здесь.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, открытое голосование продлится до 12 июля. После подведения его итогов начнется процедура регистрации гастрономического бренда Томской области.

В основу будущего торта ляжет рецепт шеф-кондитера кафе «Багет-омлет», набравший наибольшее количество баллов на предыдущем этапе конкурса.

Напомним, конкурс на создание гастрономического бренда региона — торта «Томск», стартовал в апреле. Оформление торта должно быть стилизованным, узнаваемым среди населения, характеризовать Томскую область. Если в рецепт торта будет включена сибирская ягода жимолость и кедровый орех, конкурсант получит бонусные баллы. Также местом происхождения большей части ингредиентов должна являться Российская Федерация.

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