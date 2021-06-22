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В Томской области снижается уровень безработицы

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Численность жителей Томской области, зарегистрированных в центрах занятости, составляет 12 985 человек. С января число безработных сократилось на 18 885 человек, уровень безработицы в регионе снизился до 2,42%.

Напомним, губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу до конца 2021 года вернуть уровень занятости к допандемийным показателям, утвердив комплекс мер по поддержке занятости в регионе.

«С учетом эпидобстановки центры занятости отошли от формата крупных ярмарок вакансий и перешли на открытые отборы соискателей под потребности работодателя, приглашая кандидатов на собеседование, - сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. - Уже провели более сотни мероприятий в новом формате».

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» в регионе проводят курсы переобучения и повышения квалификации. До конца года более 1,4 тысячи человек получат дипломы о переподготовке и выйдут на новое место работы.

Специалисты центров занятости Томской области в этом году оказали населению более 66 тысяч государственных услуг. Профориентационными услугами воспользовались 5,5 тысячи жителей Томской области, в том числе школьники. На летний сезон сформирован график работы с образовательными организациями: подростки проходят мастер-классы, знакомятся с рынком труда в формате игропрактик. В комплексных консультациях по ведению бизнеса приняли участие 118 человек, из них 42 уже открыли свое дело.

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