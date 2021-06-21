Участники «Том Сойер Феста» предложили организовать штаб по восстановлению деревянного зодчества

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

Активисты общественного движение «Том Сойер Фест» предложили и.о. мэра Томска Михаилу Ратнеру организовать координационный штаб по восстановлению деревянного зодчества, сообщает пресс-служба мэрии.

Встреча активистов и градоначальника прошла на объекте, который восстанавливают волонтеры — жилом доме по пер. Совпартшкольный, 6а. Здесь, после краткого инструктажа, Михаил Ратнер помог волонтерам покрасить часть лицевой стены. После в неформальной обстановке и.о. мэра и организаторы акции обсудили вопросы дальнейшего развития движения по восстановлению деревянных зданий в городе. Активисты предложили свою помощь в контроле за правильной консервацией исторических зданий, нуждающихся в восстановлении. С их слов, консервация должна быть не только качественной, но и красивой — с фотографией или инсталляцией.

Также организаторы движения озвучили идею по созданию координационного штаба и цифрового агрегатора для работы с историческим наследием, которые бы направляли волонтеров, координировали действия с представителями власти, публиковали полезные контакты и т.д. Идею Михаил Ратнер поддержал.

В качестве решения проблем организации работ на объектах, не являющимися историческими памятниками, активисты предложили создавать ТОС или другое объединение. На их взгляд, это поможет быстрее получать разрешительные документы на деятельность не только на доме, но и во дворе — убирать или ремонтировать хозяйственные постройки, заниматься ландшафтом. Эту идею поддержали жильцы дома в пер. Совпартшкольном.

В свою очередь и.о. мэра Томска Михаил Ратнер пригласил организаторов движения принять участие в конкурсах на получение грантов администрации города. Следующая встреча для более подробного обсуждения совместных планов и форм взаимодействия пройдёт в ближайшее время.

Деревянный одноэтажный дом по адресу пер. Совпартшкольный, 6а был построен в конце XIX века. Дом жилой, в нем располагается три квартиры. По договоренности с местными жителями волонтеры еще в прошлом году приступили к обновлению фасада. В 2021 году работы на объекте начались в конце мая. Добровольцы сняли старый слой краски, ошкурили деревянный фасад. Сейчас приступили к его покраске. Работы планируют заверить к концу июля. Затем волонтеры «Том Сойер Фест» займутся обновлением фасада двухэтажного дома на ул. Бакунина, 20.

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