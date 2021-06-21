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Спортсменка из Томска стала второй на первенстве России по дзюдо, несмотря на травму

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Томская спортсменка Александра Аскарова стала обладательницей серебряной медали на прошедшем в Мурманске первенстве России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие более 400 спортсменов со всей страны. Александра Аскарова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 63 килограммов. В данной группе за победу сражались 25 человек.

Александра Аскарова является воспитанницей Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и спортивного клуба "Сибирь". Девушка выступала за Томскую область и Республику Хакасия. Тренируется под руководством Дениса Некрасова.

"Во встрече за выход в финал Александра сильно травмировалась, но смогла собраться и закончить встречу победой", - рассказал наставник спортсменки.

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