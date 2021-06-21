Томичам расскажут, как справляться с неопределенностью и тревогами

Завтра, 22 июня, в танцевальном зале Центра культуры Томского государственного университета состоится открытая лекция «Тревожьтесь на здоровье: как современному человеку справляться с неопределенностью?».

Как уточняют в пресс-службе вуза, спикером выступит врач-психиатр, психотерапевт, руководитель Центра психотерапии доктора Читловой, специалист в области тревожно-депрессивных, психосоматических и личностных расстройств Виктория Читлова.

Лекция является частью всероссийской программы «Умные недели». Инициатор — Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание». Мероприятие проходит при поддержке администрации Томской области.

Цель проекта «Умные недели» — расширение просветительской деятельности и мотивация молодого поколения на созидательную деятельность, саморазвитие и реализацию своих талантов.

Сотни приглашенных спикеров посетят города по всей стране, и расскажут о передовых достижениях России в различных областях знаний.

Мероприятие пройдет по адресу пр. Ленина, 36. Начало лекции в 13.00. Она также будет транслироваться на Youtube-канале ТГУ.

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