Томская спортсменка признана сильнейшей на первенстве мира по плаванию в ластах

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Томичка Диана Слисева стала сильнейшей спортсменкой первенства мира по плаванию в ластах, прошедшего в итальянском Линьяно-Саббьядоро, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Состязания проходили с 15 по 18 июня. Как и в предыдущие годы, юниорская сборная России возглавила таблицу медального зачета: в активе наших спортсменов 30 наград, половина которых золотые. Вклад спортсменов Томской области стал традиционно значительным: восемь медалей, шесть из которых высшей пробы.

Главным итогом мирового первенства для Томской области стало выступление Дианы Слисевой, признанной организаторами сильнейшей спортсменкой соревнований. Она завоевала пять золотых наград на спринтерских дистанциях - в плавании в ластах на 100 м и 50 м, в подводном плавании на 100 м, в нырянии в ластах в длину и в эстафете 4х100 м. Также 16-летняя воспитанница Анастасии Жидковой и Александры Сильванович установила новый юниорский мировой рекорд в дисциплине «Подводное плавание, 100 м» (00:36.95). В ближайшее время томичке будет присвоено звание мастера спорта России международного класса.

Еще одно золото в медальную копилку российской команды принес Иван Горелов. Воспитанник Юлии Поздеевой и Тимофея Горелова был сильнейшим в подводном плавании на дистанции 100 м.

Гордей Иванович (тренеры — Александр Голобородько и Татьяна Кряжева) стал обладателем серебра в эстафетном плавании 4х100 м, а Мария Медведева (тренеры — Анастасия Жидкова и Александра Сильванович) заняла третье место в плавании в ластах на 800 м.

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