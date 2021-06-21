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Выборы в томскую облдуму пройдут 17-19 сентября

Выборы, Томские новости, выборы депутаты дума Выборы в томскую облдуму пройдут 17-19 сентября

Избирательная комиссия Томской области назначила выборы депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва на 19 сентября 2021 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Голосование на выборах в сентябре будет проходить в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября», — говорится в сообщении.

Всего будет избрано 42 депутата: 21 — по одномандатным округам, еще 21 — по партийным спискам.

Отмечается, что постановление о назначении выборов будет опубликовано 22 июня, после чего будет дан старт всем избирательным процедурам в регионе.

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