В Стрежевом прошел XV городской молодежный турнир

18 июня 2021 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Так уж совпало, что из-за вынужденного пропуска в минувшем году, нынешнее состязание самых активных, умных, спортивных, творческих и инициативных тоже стало юбилейным. Вот такой красивый «полукруглый» год выдался у нефтеграда!

Участие в турнире 2021-го приняли десять предприятий и организаций города. В их числе — сборная «Томскнефти» и команды её дочерних обществ «Энергонефть Томск», «Аутсорсинг», «Крон». Позади — четыре соревновательных дня и шесть разноплановых конкурсов, в руках — целая куча кубков, дипломов и медалей, в душе — просто праздник, а впереди — реализация самых удачных проектов!

Турнир стрежевской молодёжи — мероприятие не только «командообразующее» и развлекательное. Одна из старых и, безусловно, добрых его традиций — вклад нового поколения нефтеградцев в развитие и процветание родного города. Не зря же именно здесь, в кипучей творческой, дружеской и инициативной атмосфере, зародился Молодёжный парламент Стрежевого — младший «коллега» Думы городского округа.

Благодаря участникам ГМТ ежегодно реализовываются интересные социальные проекты, преображаются улицы и детские площадки. В этот раз, к примеру, турнир стартовал с чемпионата по скоростному сбору мусора, а чуть позже будут воплощены лучшие соцпроекты нынешнего года, среди которых игровая комната для маленьких посетителей поликлиники, «Белкин двор» в парке и другие.

Конкурс видеоприглашений в город-юбиляр, интеллектуальная игра «Головоломка», соревнования по флорболу (этакий вариант хоккея, только играют в зале, в кроссовках и пластиковым мячом) и, конечно же, фестиваль КВН! Победителем юбилейного турнира стала команда «СТЭС», Второе место — у ребят из «Энергонефти». Сборная «Томскнефти» завоевала бронзу.

— Конечно, победа всегда важна, но здесь это точно не главное, — отмечает капитан команды, инженер отдела землепользования «Томскнефти» Янис Сварацкий. — Каждый турнир неповторим, потому что дарит уникальный, бесценный опыт, новые знакомства, знания, развитие социальных навыков, новые творческие идеи. Да, подготовка тяжеловата, но зато как приятно реализовать задуманное!

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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