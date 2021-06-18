18+
18+

Томским работодателям рекомендовали давать отгулы вакцинирующимся

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, вакцина коронавирус лекарство иммунитет поставить прививку Томским работодателям рекомендовали давать отгулы вакцинирующимся

Трехсторонняя комиссия по регулированию трудовых отношений, включающая руководителей администрации Томской области, профсоюзных организаций и крупнейших объединений работодателей региона, рекомендовала давать отгулы вакцинирующимся работникам.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, комиссия поручила департаменту труда и занятости населения Томской области разработать рекомендации по внесению изменений в коллективные договоры в части предоставления по одному отгулу с сохранением заработной платы в день получения первого и второго компонентов вакцины.

«Я убежден, что проще дать один день работнику на вакцинацию, чем закрыть все предприятия на месяц на карантин, – прокомментировал решение председатель трехсторонней комиссии, заместитель губернатора по внутренней политике Томской области Сергей Ильиных. – При этом руководитель должен демонстрировать личную заинтересованность в вакцинации и убедить в этом своих работников».

На сегодня в Томской области препаратом «Гам-КОВИД-Вак» привито почти 110 тысяч жителей региона, «ЭпиВакКорона» – около 14 тысяч, «КовиВак» – около 700.

По данным Центра им. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4% после введения первого компонента и 95% после второго. Предполагается, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме в течение двух лет.

Новосибирский научно-исследовательский институт вирусных инфекций «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона», уточняет, что антитела после введения «ЭпиВакКороны» вырабатываются в 94% случаев. Вакцина защитит привившегося от коронавируса как минимум на год.

«КовиВак» разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Это классический тип вакцины, которая производится на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона», «чумаковская» вакцина относится к разряду классических – такого рода препараты используются людьми не первую сотню лет – и также показывает высокую эффективность.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 398 случаев заболевания коронавирусом. 31 933 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,03.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Известный режиссер короткометражек проведет мастер-класс в Томске

25 мая 2021
Томские новости

В конце июня жители части домов в Октябрьском районе Томска останутся без воды

9 июня 2021
Томские новости

В ближайшие выходные отделения Почты России в Томской области изменят график работы

10 июня 2021
Томские новости

Двоих томичей рекомендовали к поступлению в ГИТИС после онлайн-прослушивания

2 июня 2021
Томские новости

В Томске изменится схема движения трамваев

8 июня 2021
Томские новости

У Научки ТГУ появилось мобильное приложение

2 июня 2021
Томские новости

Томский проект «Городское путешествие» представят на III Сибирском медиафоруме

21 мая 2021
Томские новости

Горожан приглашают на «Городское путешествие. Томск»

24 мая 2021
Томские новости

Центры занятости Томской области помогают трудоустроиться на объекты газопровода «Сила Сибири»

11 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle