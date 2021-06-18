Томским работодателям рекомендовали давать отгулы вакцинирующимся

18 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Трехсторонняя комиссия по регулированию трудовых отношений, включающая руководителей администрации Томской области, профсоюзных организаций и крупнейших объединений работодателей региона, рекомендовала давать отгулы вакцинирующимся работникам.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, комиссия поручила департаменту труда и занятости населения Томской области разработать рекомендации по внесению изменений в коллективные договоры в части предоставления по одному отгулу с сохранением заработной платы в день получения первого и второго компонентов вакцины.

«Я убежден, что проще дать один день работнику на вакцинацию, чем закрыть все предприятия на месяц на карантин, – прокомментировал решение председатель трехсторонней комиссии, заместитель губернатора по внутренней политике Томской области Сергей Ильиных. – При этом руководитель должен демонстрировать личную заинтересованность в вакцинации и убедить в этом своих работников».

На сегодня в Томской области препаратом «Гам-КОВИД-Вак» привито почти 110 тысяч жителей региона, «ЭпиВакКорона» – около 14 тысяч, «КовиВак» – около 700.

По данным Центра им. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4% после введения первого компонента и 95% после второго. Предполагается, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме в течение двух лет.

Новосибирский научно-исследовательский институт вирусных инфекций «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона», уточняет, что антитела после введения «ЭпиВакКороны» вырабатываются в 94% случаев. Вакцина защитит привившегося от коронавируса как минимум на год.

«КовиВак» разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Это классический тип вакцины, которая производится на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона», «чумаковская» вакцина относится к разряду классических – такого рода препараты используются людьми не первую сотню лет – и также показывает высокую эффективность.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 398 случаев заболевания коронавирусом. 31 933 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,03.

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