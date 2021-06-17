Тело мужчины обнаружили в припаркованном автомобиле в Томске

17 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Накануне вечером, 16 июня, в Октябрьском районе Томска в припаркованном автомобиле было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Инициирована проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В автомобиле была обнаружена почти пустая бутылка водки. Телесных повреждений у мужчины не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По предварительным результатам судебной медицинской экспертизы причиной смерти мужчины явилась острая сердечная недостаточность.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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