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Водитель погиб в опрокинувшемся экскаваторе в Томской области

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Вчера утром, 16 июня, в поселке Катайга произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.10 на ул. Рабочей, 1. По предварительным данным, 37-летний водитель экскаватора ЭО-3323А не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Водитель погиб на месте происшествия.

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