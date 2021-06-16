Томская спортсменка стала первой на первенстве мира по подводному спорту

Томский Обзор / Фото: 16 июня 2021 // Фото: depms.ru

Томская спортсменка Диана Слисева взяла «золото» на первенстве мира по подводному спорту в Италии, сообщается на сайте регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Томичка стала лучшей в дисциплине «плавание в ластах, 100 м». Кроме того, она выполнила норматив «Мастер спорта России международного класса». Спортсменка представляла томский учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Виктора Шевелева. Подготовили Диану Слисеву к турниру тренеры Анастасия Жидкова и Александра Сильванович.

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В сообщении отмечается, что на первенстве мира за медали борются пятеро томских спортсменов — Диана Слисева, Мария Медведева, Арина Бойко и Иван Горелов, Гордей Иванович.

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