Сегодня часть жителей Октябрьского района Томска останется без воды

16 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Сегодня, 16 июня, в Томске в ряде домов на 6 улицах Октябрьского района отключат холодную воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с повреждением на водопроводной линии диаметром 600 мм. На время проведения работ, с 14.00 до 18.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Ивана Черных, 14, 20, 22, 22/1, 24, 34, 34а, 34б, 36, 38, 48а, 50, 50а, 52, 54, 97, 101, 101/1, 103, 105, 107/1, 107/2, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4;

Иркутский тракт, 15 стр.2, 15/10, 17/2, 17/11, 54, 58, 101а, 101б;

ул. Мичурина, 37;

ул. Новосибирская, 31, 33, 33а, 33г;

ул. Сергея Лазо, 3б;

ул. Суворова, 17.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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