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Сегодня часть жителей Октябрьского района Томска останется без воды

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Сегодня, 16 июня, в Томске в ряде домов на 6 улицах Октябрьского района отключат холодную воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с повреждением на водопроводной линии диаметром 600 мм. На время проведения работ, с 14.00 до 18.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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