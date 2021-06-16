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Томские ученые разработали томограф для поиска «трудной» нефти

Образование и наука, Томские новости, ТПУ, нефть керн порода трудноизвелкаемые триз Томские ученые разработали томограф для поиска «трудной» нефти

Специалисты Томского политеха разработали прототип усовершенствованного томографа для сканирования образцов породы из низкопроницаемых пластов. Его можно использовать как для добычи изучения кернов, а также оптимизировать для атомной, энергетической и других отраслей, сообщает пресс-служба вуза.

Томограф «просвечивают» керн рентгеновским излучением и помогают получить трехмерную модель его внутренней структуры. Это необходимо для определения строения породы, ее ключевых особенностей, наличия или отсутствия углеводородов. Качественная модель керна позволяет проводить исследования в цифровом виде, а значит — экономить время и средства на лабораторные исследования.

«Над томографом работала группа специалистов из трех подразделений Томского политеха — Инженерной школы природных ресурсов, Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов и Центра Heriot-Watt в ТПУ. Нам удалось актуализировать программное обеспечение для сканирования и реконструкции уже объемных изображений. Работа в этом направлении велась совместно с ООО «ЭнДиТи Тулс», — отмечает директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Алексей Гоголев.

Преимущества разработки специалистов Томского политеха перед аналогами заключаются в использовании дополнительных оптических элементов и оптимизированным протоколом сканирования. В процессе сканирования пучок рентгеновских лучей, предварительно сформированный оптическими элементами, проходит через керн и ослабляется в зависимости от вариации пространственной плотности и минерального состава. На выходе излучение в измененном виде фиксируется детектором. Из серии проекций затем складывается трехмерная модель керна. В зависимости от задач заказчика можно в два раза увеличить скорость сканирования или улучшить качество изображения.

«Мы апробировали возможность сканирования и других объектов с помощью томографа — например, ТВЭЛов (тепловыделяющие элементы в атомных станциях). Эксперименты показали хорошую контрастную чувствительность по распределению топлива в ТВЭЛе. Таким образом, благодаря оптимизации программного обеспечения схема сканирования может быть адаптирована и под другие протяженные объекты», — дополняет Алексей Гоголев.

Предварительное моделирование и апробирование методики увеличения контраста рентгеновской микротомографии разработчики ТПУ провели вместе со специалистами «Газпром нефти». По словам ученых, эта задача была связана с потребностью увеличить объемы добываемой нефти из пластов, которые относятся к классу низкопроницаемых, то есть к трудноизвлекаемым запасам.

Усовершенствованный томограф будет передан заказчику в ближайшее время.

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