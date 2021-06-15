Европейские водоёмы будут очищать томским аэрощупом

Томский государственный университет передаст право на использование ноу-хау, связанного с технологией «Аэрощуп», рижской компании PurOceans Technology. Разработка томских учёных, уже доказавшая свою эффективность в России, будет использована в одном из европейских портов, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Технология нашего стартапа Puroceans (Аэрощуп), разработанная на базе ТГУ, признана в Прибалтике и Европе как самый передовой и экологичный инструмент для очистки дна от нефтепродуктов и микропластика, — говорит главный операционный директор PurOceans Technology Роланд Григорян. — Это подтверждают многочисленные победы в различных конкурсах по технологическим стартапам в области Deeptech/CleanTech в Европе, таких как Clean Water Hackhaton, EIT Climate Kick, Prototron, Submariner Network Competition».

На данный момент компания планирует производство усовершенствованного прототипа в Латвии и демонстрацию эффективности технологии в одном из европейских портов. Параллельно идут переговоры с портом Копенгаген-Мальмё, министерствами окружающей среды Эстонии и Латвии о внедрении технологии в странах Балтии и использования её для устранения исторических загрязнений в порту Лиепая, а также очищение водотоков вблизи нефтебаз в Эстонии.

«Мы решили сконцентрироваться на работе в портах, поскольку в местах, где на протяжении многих лет идёт разгрузка танкеров, практически всегда присутствует историческое загрязнение, — поясняет один из разработчиков технологии директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев. — Передача ноу-хау даёт возможность компании использовать технологию в странах ЕС и всего мира, кроме РФ. В России применять данный инструмент для очистки водных объектов может только ТГУ».

Компания PurOceans Technology создана в начале 2020 года при поддержке реактора коммерциализации (Commercialization Reactor) — платформы, которая занимается созданием в ЕС новых технологических стартапов, сводя предпринимателей с учеными. Ранее «Аэрощуп» успешно прошёл экспертизу европейских специалистов и был рекомендован к внедрению. На начальном этапе развития стартапа реактор коммерциализации инвестировал в него 50 тысяч евро.

«Европейский союз крайне озабочен проблемами загрязнений окружающий среды и вод, поэтому с каждым годом ужесточает законы для бизнеса, — подчеркивает директор компании PurOceans Technology Алёна Степанова. — Вместе с тем в ЕС выделяется финансирование на разработку инструментов и подходов, связанных с уменьшением антропогенного давления на окружающую среду. Это способствует выводу нашей технологии на рынок».

В сообщении отмечается, что в России разработка биологов ТГУ уже доказала свою эффективность и безопасность. Технология прошла госэкспертизу Росприроднадзора и доказала своё соответствие европейским стандартам. Также инструмент востребован у нефтедобывающих компаний.

«Помимо соглашения о лицензионном использовании есть решение о том, что ТГУ будет сопровождать внедрение ноу-хау, что принесёт университету свои дивиденды. Есть вероятность того, что технология будет модернизироваться — и в Европе появятся новые объекты интеллектуальной собственности при участии ТГУ», — отметил начальник управления в сфере науки, техники и технологий ТГУ Михаил Головатов.

«Аэрощуп» — технология, созданная на базе Биологического института ТГУ. В её основе лежит принцип флотации: устройство собирает нефть со дна водоема за счет молекулярного прилипания нефтяных углеводородов к пузырькам воздуха. В отличие от традиционных методов очистки «Аэрощуп» обходится без применения химических или биологических препаратов и без выемки грунта. Это делает технологию безопасной для окружающей среды.

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