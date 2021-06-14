Еще три человека скончались от коронавируса в Томской области

14 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 5 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 317 случаев заболевания коронавирусом. 31 926 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,1.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: