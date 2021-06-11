Центры занятости Томской области помогают трудоустроиться на объекты газопровода «Сила Сибири»

Специалисты центров занятости населения Парабельского и Каргасокского районов в партнерстве с кадровой службой компании «Газпром трансгаз Томск» оказывают помощь соискателям в подготовке пакета документов для трудоустройства.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» — один из ключевых проектов Восточной газовой программы. В связи с вводом новых объектов увеличивается штатная численность линейных производственных управлений компании.

«Мы делаем акцент на постоянном развитии, поэтому привлекаем на работу профессионалов высокого уровня, готовых ставить и решать принципиально новые задачи. В качестве кандидатов рассматриваем жителей северных районов Томской области», — прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.

Компании для работы вахтовым методом требуются машинисты технологических компрессоров, инженеры по эксплуатации оборудования газовых объектов, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари и инженеры по КИПиА с профильным образованием по направлению эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли.

«Мы стараемся сделать процесс предварительного отбора максимально удобным для жителей отдаленных районов. Например, впервые соискателям не нужно специально посещать офис работодателя для собеседования, так как эту функцию взяли на себя местные центры занятости. Специалисты помогают подготовить профессиональное резюме, подобрать подходящую вакансию, а также оказывают консультационное сопровождение по другим вопросам», — отметила начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

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