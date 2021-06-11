18+
18+

Три медведя напугали работников водозабора на севере Томской области, на косолапых объявили охоту

Природа, Происшествия, Томские новости, медведи животные звери дикий мир фауна Томской области Три медведя напугали работников водозабора на севере Томской области, на косолапых объявили охоту

Сотрудники водозабора города Стрежевой в Томской области столкнулись с тремя медведями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на стрежевского охотоведа Алексея Сафонова.

«Сначала работники видели следы медведей, а затем и сами медведи появились. Как выяснилось, в район водозаборных скважин они заходили не один раз», — сказал Сафонов.

По его словам, в связи с этим областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства выдал разрешение на регулирование численности трех медведей, этим займется стрежевское общество охотников и рыболовов.

Стрежевой — самый северный город Томской области, в 970 км от областного центра, он граничит на северо-западе с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа. По данным на 2019 год, в Стрежевом проживают 41 тыс. 230 человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На Ново-Соборной площади в Томске начали высаживать петуньи и бархатцы

2 июня 2021
Томские новости

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

3 июня 2021
Томские новости

У Научки ТГУ появилось мобильное приложение

2 июня 2021
Томские новости

В Томском политехе открылась лаборатория автоматизированных систем управления

4 июня 2021
Томские новости

«Ростелеком» поздравил с юбилеем Томский физико-технический лицей

27 мая 2021
Томские новости

Томский проект VR-экскурсий по родникам вошел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

17 мая 2021
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» повышает экологичность строительства межпромысловых дорог

18 мая 2021
Томские новости

Томичи могут принять участие в конкурсе на лучшую концепцию арт-объекта для Масленицы в Никола-Ленивце

18 мая 2021
Томские новости

Фестиваль «Том Сойер Фест Томск» приглашает на открытие нового сезона

26 мая 2021
Комментарии для сайта Cackle