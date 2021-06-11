Три медведя напугали работников водозабора на севере Томской области, на косолапых объявили охоту

Сотрудники водозабора города Стрежевой в Томской области столкнулись с тремя медведями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на стрежевского охотоведа Алексея Сафонова.

«Сначала работники видели следы медведей, а затем и сами медведи появились. Как выяснилось, в район водозаборных скважин они заходили не один раз», — сказал Сафонов.

По его словам, в связи с этим областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства выдал разрешение на регулирование численности трех медведей, этим займется стрежевское общество охотников и рыболовов.

Стрежевой — самый северный город Томской области, в 970 км от областного центра, он граничит на северо-западе с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа. По данным на 2019 год, в Стрежевом проживают 41 тыс. 230 человек.

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