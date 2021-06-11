В питомниках Томской области посеяли более 200 кг семян сосны и ели

11 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В Калтайском, Томском и Первомайском питомниках посеяли более 200 кг семян сосны обыкновенной и ели сибирской. Весенняя посевная кампания закончилась, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По оценкам инженеров лесного хозяйства, при условиях нормальной всхожести данный объем позволит получить около 2 миллионов сеянцев. Все они будут использованы в мероприятиях искусственного и комбинированного лесовосстановления в рамках реализации нацпроекта «Экология» и на участках, где производилась заготовка леса.

В 2020 году на территории Томской области вырастили 6,3 млн. сеянцев. Годные к посадке будут использованы в текущем году, а часть останется в питомниках до достижения стандартных параметров взрослых растений.

Сейчас в питомниках ведутся агротехнические работы по прополке, подкормке, рыхлению и внесению органических удобрений. Осенью там планируют посеять семена сибирского кедра. Площади и объемы будут определены с учетом урожайности этого года.

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