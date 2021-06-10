Компанию экс-главы городского поселения в Томской области уличили в организации незаконной свалки

10 июня 2021 / Томский Обзор

Сотрудники управления Россельхознадзора по Томской области в ходе рейда обнаружили свалку отходов лесопиления в Зырянском районе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Было выявлено множество мест складирования отходов лесопиления: опилки, обрезки от древесины. Общая площадь захламления земельных участков и перекрытия плодородного слоя отходами лесопиления составила 12,02 га. При проведении контрольно-надзорного мероприятия управлением зафиксирован автотранспорт, производивший разгрузку отходов, который принадлежит ООО «Ё-Лайф Лес», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что по данному факту компании грозит административный штраф до 700 тыс. рублей по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Кроме того, ведомство будет добиваться, чтобы правонарушитель в полном объеме возместил вред, причиненный почве.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ё-Лайф Лес» зарегистрировано в 2018 году в селе Зырянское Зырянского района Томской области. Директором и единственным бенефициаром компании является Михаил Красильников, который в 2013–2015 годы возглавлял администрацию Асиновского городского поселения в Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: