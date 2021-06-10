Томский ТЮЗ закроет сезон вечеринкой в стиле Smoky

10 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

В конце июня в Томский театр Юного зрителя закроет 42-й театральный сезон атмосферной вечеринкой «Smoky» и премьерным спектаклем «Не от мира сего».

Как сообщает пресс-служба ТЮЗа, событие пройдёт в Театре драмы.

«Этот театральный год выдался беспрецедентно сложным: ушли из жизни любимцы публики, заслуженные артисты России Александр Виниченко и Сергей Хрупин, а после театр остался без своего „сердца“ — основной сцены, пострадавшей в результате пожара. Благодаря поддержке коллег, партнёров, зрителей ТЮЗ смог продолжить работу и адаптировал часть своих спектаклей под другие площадки. Теперь настало время проводить этот сезон с честью и поблагодарить всех, кто разделил все трудности с театром», — говорится в сообщении.

Закрытие сезона стартует с атмосферной, «кулуарной» вечеринки «Smoky». В её названии, кроме злой иронии, «есть привкус дыма как тайны, сценического волшебства, которое стирает границы между реальным и вымышленным». Хэдлайнеры закрытия — DJ Agresia и танцевальная команда Not_flowers, работающая в жанре танцевальных спектаклей. Ведущий программы — харизматичный Сергей Слесаренко. Они и другие партнёры театра помогут создать нужные ощущения, в том числе в оригинальной фотозоне.

Зрители окажутся «по ту сторону». В этом мире все абсолютно счастливы и успешны, добиваются желаемого и перешагивают через барьеры. Эти люди производят эффектное впечатление своим видом, действиями, образом мыслей. Заманчивая иллюзия, открывающая безграничное пространство игры. Включиться в неё довольно просто — не отказывать себе в удовольствии и, при желании, соблюсти дресс-код (надеть самый эффектный наряд, чтобы точно выделиться).

Эти смыслы свяжут происходящее с премьерным спектаклем, закрывающим сезон, — «Не от мира сего» главного режиссёра Дмитрия Акимова.

«У всех, кто был на той премьере, осталось в памяти происходящее „за стеклом“, в том самом мире сильных и уверенных людей, не чувствующих границ. На их фоне главная героиня Ксения выглядит обожженной. Она прекрасна душой, притягательна своей хрупкостью. Из этого контраста высекается главное — слабость оказывается парадоксально мощнее силы. Это стало лейтмотивом сезона. И ТЮЗ надеется, что такая философия даст новый старт», — говорится в сообщении.

Smoky, 30 июня в Театре драмы.

Начало программы в 18:00.

Начало спектакля «Не от мира сего» в 19:00.

Вход на вечеринку по билетам на спектакль «Не от мира сего».

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