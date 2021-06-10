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Томских музыкантов приглашают принять участие в перформансе, посвященном деревянному зодчеству

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Томичка Елизавета Згирская, автор проекта 701 project, посвященного деревянному зодчеству, приглашает музыкантов для участия в перформансе «Говорящие улицы».

«Это будет серия эпизодов, где героями станут сразу три улицы Томска, на которых сохранились деревянные дома целым ансамблем», — рассказывает Елизавета на своей страничке ВКонтакте.

Музыканты должны будут играть по текстовой партитуре, которую автор напишет в свободном формате. Предполагается, что из этого выйдет большая коллективная импровизация.

«За каждым музыкантом будет закреплено свое здание, и вы будете переговариваться домами. Можно играть на любых инструментах», — отмечает Елизавета.

Для трех эпизодов перформанса автору требуется 41 музыкант. Для первой серии — 16 человек, второй — 14, третьей — 11. Принять участие можно как в одном эпизоде, так и во всех трех. Кроме того, музыканты получат оплату за свою работу в каждой из серий.

Предварительные даты концерта-перформанса: 18 июля, 25 июля и 1 августа. Все желающие принять участие могут написать Елизавете ВКонтакте.

701 Project — аудио-визуальный композиторский проект, в котором рассказывается о томской деревянной архитектуре с помощью современного звукового искусства.

Автор проекта ставит перед собой цели трех уровней. Первая — просто заниматься искусством. Вторая цель — привлечь внимание к проблеме деревянных домов новым способом.

Почитать интервью с Елизаветой можно по ссылке.

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