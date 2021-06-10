Чтобы уехать за границу северчанин погасил 5-миллионный долг

10 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Житель Северска, задолжавший партнеру около 5 млн рублей, погасил долг в стремлении выехать за границу, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Имея достаточно средств для оплаты, мужчина поначалу предпочитал вносить символические суммы в счет погашения задолженности. Чтобы ускорить этот процесс приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий с иномаркой неплательщика и трех его нежилых помещений, а впоследствии и арестовали имущество.

Поначалу долг удалось сократить на 320 тыс. рублей за счет реализации автомобиля, при этом гражданин неоднократно пытался оспорить действия судебного пристава и инициировал судебные процессы, чтобы затянуть выплату задолженности.

Гасить долг он предпочитал незначительными суммами от 100 до 2000 рублей. Тем не менее в мае на депозитный счет отделения одним траншем поступили денежные средства в размере более 5 млн рублей. Такой шаг был продиктован тем, что бизнесмен решил отправиться на отдых за границу, но данное намерение сдерживал запрет на выезд за пределы РФ, предусмотрительно вынесенный приставом. В результате задолженность была погашена полностью, включая исполнительский сбор.

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