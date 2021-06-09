Бобры проделали норы в речной дамбе, разрушение которой угрожает томскому селу

Дамба на запруде реки под Томском оказалась под угрозой разрушения из-за жизнедеятельности бобров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя председателя областного комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатолия Истомина.

«Поступила информация от предпринимателя, который в этой запруде разводит рыбу, что в дамбе бобры проделали норы. В связи с этим дамба может разрушиться, и есть угроза того, что вода дойдет до села Батурино. Охотовед на месте подтвердил информацию», — сказал Истомин.

По его словам, принято решение о регулировании численности бобра в районе дамбы, планируется отловить десять особей.

«Стрелять мы там не разрешили, потому что рядом населенный пункт. Придется расставлять самоловы, но, если честно, шанс их так поймать очень невелик», — посетовал Истомин.

Он также сообщил, что численность этих грызунов в Томской области приближается к критической.

«Точный подсчет будет осенью, но в период весенней охоты поступала информация, что визуально бобров стало заметно больше. На осень 2020 года было подсчитано почти 14,8 тыс. особей», — отметил Истомин.

Специалист пояснил, что причиной плодовитости бобров в Томской области является хорошая кормовая база и крайняя осторожность данных животных.

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