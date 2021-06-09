Создавать сообщества, дать площадки и партнеров: как помочь томской молодежи зарабатывать в креативной индустрии?

9 июня 2021 / Томский Обзор

Томской молодежи хотят помочь создать себе рабочие места. В Кадровом центре «Работа России» в рамках проектной сессии «Креативные индустрии» эксперты обсудили: что мешает томичам развиваться в креативной экономике, и как помочь им строить новые индустрии.

Эксперты предложили несколько путей, чтобы организовать для молодежи среду, площадки и круг контактов. Основной – создание сообществ, коопераций и консорциумов. Только из официальных источников емкость индустрии дизайна – больше одного триллиона 235 миллиардов рублей. Как отметил президент союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, направление креативных индустрий становится основным в российской экономике. А в Томске точкой притяжения креативных кластеров могут стать наука и зодчество.

О сообществах в Томске: городская среда и кинопродакшн

Сейчас в Томске есть несколько примеров креативных сообществ. Первое — проект «Живая лаборатория». Его курирует Ника Еремина, начальник международного научного отдела ТГАСУ. Над живой лабораторией работали 45 ребят, из них 15 нашли работу в Томске, хотя хотели уезжать. Проект продолжит функционировать в рамках «Большого университета». В Томске уже определены 7 территорий, где еще могут появиться подобные кампусные городские пространства. Сейчас архитектурное сообщество привлекает к себе специалистов из других.

Также в Томске формируется киносообщество благодаря сибирскому независимому кинодвижению CAST. Авторы проекта Артем Сагеев и Евгений Жуков создают в Томске кино с участием приглашенных звезд из Москвы, качественной техники и специалистов. При этом фильмы часто сняты на собственные средства или на деньги частных инвесторов. В работе – ленты о соцсетях, танцевальный мюзикл о томских студентах и триллер о тайге. Кстати, сейчас в Академгородке делают медиа студию. А департамент экономики в начале года начал работу с представителями киноиндустрии.

Какие проблемы есть сейчас в креативном сообществе?

Главное, что тормозит сейчас молодежь в креативных индустриях – отсутствие коммуникации и частных инвестиций. Как уточнила руководитель офиса Ирина Константинова, основная проблема – отсутствие бизнес-мышления и менеджерских компетенций у креативного сообщества.

«Люди не верят в свой успех, потому что они не видят примеров успеха аналогичного бизнеса в своем регионе. Очень важно внедрить институт наставничества, когда успешные состоявшиеся проекты брали бы к себе на практику молодежь», — отметила Ирина.

Есть и другой взгляд – со стороны властей. По мнению замгубернатора Евгения Паршуто, молодежь в Томске насильно удерживать не нужно.

«Привязка должна быть естественной. У нас огромный потенциал, нужно ненавязчиво пытаться развивать это дело, предоставляя площади, возможности для объединения», — отметил замгубернатора.

В течение года на базе Кадрового центра «Работа России» пройдут мероприятия для креативных сообществ. Также в работу запустят сайт с кейсами и пространством для коммуникаций и портфолио молодежи

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