В Томске пройдет спектакль на заброшенном заводе

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2021 // Фото: instagram.com/teatrer_company/

В четверг, 10 июня, в бывшем здании Томского электролампового завода пройдет спектакль «OOO «anidoR». Посетителей ждет стилизованная атмосфера заброшенного производства: советский бетон, трещины и проплешины в отделке, заклеенные окна.

Компания «Театрьер» и пространство музыки, театра и кино «Виртуозы» разыграют перед зрителями историю о человеке, который вырос в одних условиях, а живет в совершенно других. На пути к трансформации герой проходит на своем пути через множество испытаний. Актеры покажут зрителям личную историю, маленькую исповедь, которая порой вплетена в сновидческие и подсознательные образы героя.

Сценарий действия подразумевает отсутствие сидений для зрителей. Спектакль разыгрывается на двух локациях и по задумке режиссера в процессе гости будут перемещаться из одного помещения в другое.

Длительность постановки 1 час.

Посмотреть спектакль можно будет 10, 17 и 18 июня по адресу: пр. Кирова, 5 стр 4, 3 этаж.

Начало в 20.00, стоимость билетов: 350 рублей. Забронировать их можно по телефону: +7 913 803-23-30.

Возрастное ограничение: 14+

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