В Томске запустили эстафету роликов о проблемах людей с аутизмом

9 июня 2021 / Томский Обзор

В Томске ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура» при поддержке Фонда президентских грантов запустила серию социальных роликов о проблемах аутизма. В них каждый из героев примеряет на себя те трудности, с которыми сталкивается аутичный человек в повседневной жизни.

«Последнее время все чаще демонизируют аутизм. Люди, называющие себя экспертами, но на самом деле очень далеки от реальных знаний. Они любые ментальные нарушения и психические расстройства сводят к одному диагнозу и приходят к выводу, что все убийцы — аутисты. Но аутичные люди — чаще жертвы, а не агрессоры. Об этом говорит и наука, и статистика. И этим людям нужна ваша помощь и как минимум — понимание», — говорит председатель ТРОО «АРДА «АУРА» Ирина Гришаева.

Героями роликов стали известные томичи. Среди них соавтор общественного движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков, ведущая новостей Первого канала Алена Лапшина, депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева, актер Михаил Башкатов и другие.

Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно снять ролик, рассказав о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в современном мире, и о необходимости понимания со стороны окружающих. Видео необходимо разместить в соцсетях с хэштегом #людисаутизмомделаютнасдобрее #сделаеммирдобрее #ауратомск #аутизмтомск и отметить в посте трех человек, которым будет передана эстафета.

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